Milan-Atalanta, Donnarumma l’MVP nominato dai tifosi rossoneri

Gigio Donnarumma è stato votato dai tifosi rossoneri come il miglior giocatore di Milan-Atalanta di venerdì sera

La prima notte con la fascia di capitano al braccio, l’emozione delle 201 presenze in rossonero, eguagliando in un colpo Rijkaard e van Basten. Milan-Atalanta sarà una partita difficile da scordare per Gigio Donnarumma, che a quanto precedentemente scritto, ha aggiunto anche un rigore parato alla sua prestazione: il quarto in questa stagione dopo quelli respinti a Chiesa e Babacar in Serie A e a Cristiano Ronaldo in Coppa Italia.

Donnarumma è l’MVP di Milan-Atalanta, il più votato dai tifosi rossoneri sulla nostra App, con oltre il 42% delle preferenze, davanti ad Hakan Çalhanoğlu e Simon Kjær, sempre più granitico in difesa. Il gol di Zapata non gli ha permesso di arrivare a dodici gare stagionali senza gol subiti in campionato, ma ciò non pone nessuna ombra su un’altra prestazione da campione assoluto. Bravo Gigio, avanti così!

Fonte: acmilan.com