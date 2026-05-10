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Il Milan celebra la Festa della Mamma: contro l’Atalanta maglie speciali con i cognomi materni
A San Siro torna una tradizione diventata simbolo rossonero: il Milan giocherà contro l’Atalanta con i cognomi materni
Anche quest’anno il Milan celebrerà la Festa della Mamma con una tradizione ormai diventata speciale per tutto l’ambiente rossonero. In occasione della sfida contro l’Atalanta, i calciatori scenderanno in campo a San Siro indossando maglie personalizzate con i cognomi delle rispettive madri al posto di quelli abituali.
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Da Leao a Pulisic: i cognomi scelti dai rossoneri
Un’iniziativa già proposta nelle ultime stagioni e accolta con grande entusiasmo da tifosi e giocatori. Un gesto simbolico ma dal forte valore emotivo, pensato per rendere omaggio alle madri dei protagonisti rossoneri in una delle serate più importanti della stagione.
Tra i nomi che compariranno sulle spalle dei calciatori ci saranno quelli di Leao, che vestirà la maglia con il cognome “Conceicao”, e Pulisic, che invece porterà “Harlow”. Presente anche Gimenez con “Zolotarchuk”, mentre Maignan scenderà in campo con “Y. Maignan”.
Curiosità anche per Tomori con “Sodipo”, Saelemaekers con “Traweels” e Gabbia con “Colombo”. Una scelta che conferma ancora una volta l’attenzione del club verso iniziative capaci di unire sport, emozioni e valori familiari.
La serata di San Siro avrà quindi un significato ancora più speciale, in un clima che andrà oltre il semplice risultato sportivo e celebrerà il legame tra i calciatori e le loro famiglie.