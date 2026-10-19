‘Cavallo (più che) pazzo’! Gol, assist e tanta sostanza: Rabiot trascinatore del Milan contro l’Atalanta

‘Cavallo (più che) pazzo’! Gol, assist e tanta sostanza: i numeri della partita di Adrien Rabiot, vero trascinatore del Milan contro l’Atalanta

Se c’è una conferma che più di tutte si è intensificata nella serata di San Siro dopo Milan–Atalanta, è l’importanza di Adrien Rabiot al centro del progetto del Milan di Rúben Amorim. Il centrocampista francese, come nelle tre gare precedenti, entra ancora a tabellino con gol e assist, decisivi nel 3-2 finale, portando a casa la quarta partita con bonus consecutiva in stagione: un record in carriera per «Cavallo Pazzo».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Ma sarebbe altamente superficiale limitare al gol e all’assist la prestazione dell’ex Juventus, perché i numeri della partita di Rabiot contro l’Atalanta risultano eccezionali sotto tutti i punti di vista.

Chilometri, sprint e presenza a tutto campo

Schierato nel centrocampo di Amorim, in una zona mista tra trequartista di destra e mezz’ala — come confermato dalla Heat Map del giocatore —, Rabiot ha in primis percorso oltre 11 km, con un picco di velocità raggiunto a 35.6 km/h e 14 sprint totali.

Parlano per lui poi i numeri offensivi, che ovviamente lo hanno visto protagonista con un gol al 43’, di destro (non il suo piede naturale) ad incrociare verso il primo palo, oltre ad altre due conclusioni, una respinta e una fuori dallo specchio.

Regia, verticalizzazioni e sostanza difensiva

In fase di impostazione qualche errore c’è, causato principalmente dalla volontà di verticalizzare: ben 4 volte, infatti, la palla di Rabiot dalla metà campo di destra è imprecisa alla ricerca della profondità verso l’area di rigore, ma un assist, una grande occasione creata e 4 passaggi chiave compensano un totale di 49 passaggi riusciti su 57 e gli 8 palloni persi.

La partita di Rabiot però è fondamentale anche in un altro aspetto del gioco: la fase difensiva. Il francese contribuisce 6 volte al recupero palla del Milan con 3 contrasti vinti, una chiusura e 5 recuperi palla, oltre a 7 duelli a terra vinti su 9.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Il voto e la leadership nel post-partita

Solo un dribbling subito e l’ammonizione dovuta alle proteste con Daniele Chiffi a seguito di un fallo gravano sulla prestazione di Rabiot, che su SofaScore ottiene un rating di 9.3.

Insomma, dopo l’Atalanta una certezza arriva ad Amorim: se c’è qualcuno in campo che appare imprescindibile, questo è proprio Rabiot. Tra fase difensiva, transizioni e fase offensiva, il centrocampista fa tutto e aiuta tutti, oltre a risultare trascinatore anche fuori dal campo, nonostante le forti parole del post-partita, in cui chiede maggiore attenzione a chi subentra per evitare brutte figure e rimonte, come quella accennata dall’Atalanta, andata — per fortuna del Milan — solo vicina al 3-3.