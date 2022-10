Milan all’assalto del mercato USA: così Cardinale aumenta i ricavi. Le mosse di Gerry Oltreocano

Il Milan è stato acquistato da Gerry Cardinale con il fondo RedBird e i primi segni del cambiamento si vedono a distanza di qualche settimana. Cardinale non impatta nella vita quotidiana del Milan, che resta legato al management dell’era Elliott: l’a.d. Ivan Gazidis fino a inizio dicembre, Paolo Maldini e Ricky Massara per l’area sportiva, Stefano Pioli in campo. Nessun uomo RedBird si è stabilito negli uffici di via Aldo Rossi, però i primi segnali del nuovo progetto emergono chiari, nel tentativo di aumentare in fretta l’appeal internazionale.

Il club sta portando la coppa dello scudetto nel mondo. Prima tappa: Londra. Seconda: New York. Sabato centinaia di milanisti hanno guardato Milan- Juve al 40/40, locale iconico di proprietà di Jay Z. Tra loro, al “Watch Party”, Metta World Peace, aka Ron Artest, campione Nba con i Lakers visto anche a Cantù. Negli stessi minuti, a San Siro, una starplanetaria come Dwayne “The Rock” Johnson appariva sul maxischermo per gridare “Forza Milan”, primo effetto di una collaborazione tra Milan e Warner Bros.

Il tentativo di conquistare nuovefasce di età e nuovi mercati – Usa, Sud-Est asiatico – è ovviamente funzionale alla crescita dei ricavi. Il Milan nel 2020-21 ha incassato 65 milioni dall’area commerciale, cifra che è tornata ad aumentare dopo il calo del biennio 2018-20, dovuto soprattutto al Covid. Per il 2021-22 è atteso un nuovo aumento, verso quota 70 milioni. Il contratto con Puma è stato rinnovato fino al 2028: porterà una cifra vicina ai 30 milioni a stagione, contribuendo a un’ulteriore crescita dal 2022-23. A breve si attende il rinnovo con lo sponsor di maglia Fly Emirates: gli attuali 14 milioni più bonus dovrebbero (almeno) raddoppiare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.