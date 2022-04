Si complica la strada che porta a Marco Asensio per il Milan. Secondo Daniele Longo, il Real Madrid ha alzato l’offerta per il rinnovo

