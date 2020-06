Milan asccolta Thiago Silva: il brasiliano vorrebbe tornare, ma per Elliott…

Thiago Silva avrebbe deciso di non proseguire più la sua avventura al PSG e sarebbe pronto al romantico ritorno al Milan

Secondo quanto riportato da SportMediaset Thiago Silva avrebbe espresso la volontà di tornare al Milan e quindi di non voler prolungare il proprio contratto, in scadenza a giugno 2020, con il PSG.

Nonostante il brasiliano tornerebbe come parametro zero, la dirigenza e le direttive di Elliott non sembrano del tutto propense a valutarne l’arrivo per via dell’età e dello stipendio, soprattutto dopo lo strappo fatto a gennaio per Ibrahimovic.