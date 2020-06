Milan: anche Massara potrebbe lasciare a fine stagione

Il dirigente rossonero potrebbe lasciare insieme a Paolo Maldini al termine della stagione; per lui possibile un ritorno nella Capitale

Il Milan rischia di perdere anche l’ultimo tassello della gestione sportiva di questa stagione: dopo il licenziamento di Boban ed il quasi certo addio di Paolo Maldini, anche Frederic Massara sembra pronto ad abbandonare via Aldo Rossi.

Come riportato da calciomercato.com, Massara sarebbe troppo legato a Maldini per poter rimanere al Milan senza di lui e, inoltre, ci sarebbe anche un’opzione per tornare alla Roma per rimpiazzare eventualmente Gianluca Petrachi.