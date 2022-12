Milan, l’aggancio al Napoli è possibile? Sacchi rivela il modo per farlo. L’ex ct della Nazionale si sbilancia sulla lotta scudetto

La lotta scudetto passa per Ziyech? L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, svela la vera arma segreta dei rossoneri contro il Napoli.

Così dice l’ex ct della Nazionale: «Il salto di qualità del Milan passa dal gioco di squadra, come ha fatto lo scorso anno. Si attacca e si difende in undici: questo è il modo migliore per agganciare il Napoli in classifica».