Milan, Adli verrà valutato in ritiro: possibile nuovo prestito

Yacine Adli è pronto a sbarcare a Milanello. C’è molta curiosità attorno al centrocampista prelevato la scorsa estate dal Bordeaux e lasciato in prestito al Francia.

Secondo Tuttosport, il classe ’00 verrà valutato da Stefano Pioli nel prossimo ritiro. In quell’occasione si deciderà se mandarlo ancora in prestito per fare esperienza o confermarlo in rosa.