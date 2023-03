Milan, pesa l’addio di Kessié: sostituti non all’altezza e il mercato… Pobega c’è, ma non è l’ex rossonero a livello di quantità e qualità

Al Milan manca Franck Kessié. Una verità venuta fuori dopo che l’ex rossonero ha siglato la rete che ha regalato al Barcellona la vittoria nello scontro diretto contro il Real Madrid. I sostituti non sono stati all’altezza: Pobega, Vranckx, Adli non fanno un Kessié.

L’ex Torino è l’unico, rispetto agli altri, che ha fatto vedere di essere presente e di provarci:13 presenze totali, di cui 6 da titolare, e un gol. Per gli altri, la quantità di presenze è molto ridotta e i gol totalmente assenti. Rimangono Tonali e Bennacer, titolari inamovibili, che devono fare in due il lavoro che lo scorso anno facevano in tre, con Kessié al loro fianco.

La capacità di Kessié era quella di sapersi sdoppiare. Faceva sentire il fisico in mezzo al campo, ma aveva i tempi giusti per gli inserimenti: per Pioli era un valido trequartista. In sede di mercato, è stato scelto un trequartista più tecnico come De Ketelaere, dimenticando un vice Kessie: per trovarlo, bisognerà tornare sul mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.