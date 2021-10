Milan: accordo commerciale con la Cina. Il piano

Il Milan continua il suo sviluppo commerciale relativo ai mercati internazionali. Infatti, i rossoneri avrebbero creato una società in Cina

Il Milan insiste nel suo sviluppo del brand internazionale sui mercati esteri. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, infatti, i rossoneri hanno aperto una nuova società in Cina, la AC Milan (Shanghai) Sports Development Co. Ltd .

La società è stata creata con un capitale sociale di 200mila euro versato per intero dal Milan a maggio 2021. L’obiettivo è creare eventi in Cina e vendere materiale sportivo.