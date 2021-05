Milan, accade oggi: 4-1 a Roma nella finale d’andata di C. Italia – VIDEO

Il Milan ricorda oggi la vittoria contro la Roma allo Stadio Olimpico nella finale di andata dell’ultima Coppa Italia vinta dai rossoneri. Finì 4-1 con vantaggio giallorosso di Totti ribaltato dalla doppietta di Serginho e dai gol di Ambrosini e Shevchenko. Ecco gli highlights di quel match.

First-leg flourish, #OnThisDay in the 2003 Coppa Italia final: 4️⃣-1️⃣ in Rome and a hand on the trophy 🏆

Che poker all'Olimpico: i rossoneri ipotecano la Coppa Italia già nella Finale d'andata 🏆#SempreMilan

Powered by @skrill pic.twitter.com/pxbDDnRB3B

— AC Milan (@acmilan) May 20, 2021