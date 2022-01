Milan a caccia del difensore: Thiaw in pole, ecco l’alternativa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan a caccia del difensore centrale, mancano pochi giorni al gong e il Diavolo punta su Thiaw dello Schalke 04, occhio anche a…

Mancano pochissimi giorni al gong e il Milan non è ancora riuscito a prelevare il fatidico difensore centrale. I rossoneri devono stringere i tempi. In pole ci sarebbe Thiaw dello Schalke 04 ma la richiesta del club tedesco si aggirerebbe sui 8-10 milioni di euro, mentre il Diavolo ne avrebbe offerti 5 più bonus.

In alternativa Maldini e Massara vireranno su un altro giovane di prospettiva: Maxime Esteve del Montpellier. Anche in questo caso tutto dipenderà dal costo dell’operazione. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.