Milan, 33 tiri col Bologna: mai così tanti senza trovare il gol. Gli attaccanti rossoneri sparano a salve

Quella di ieri è stata la partita in cui il Milan ha effettuato più conclusioni senza trovare la via del gol in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/2005): 33.

Un dato che la dice lunga sulla poca lucidità con cui i rossoneri sono andati alla conclusione contro il Bologna. Gli avanti di Pioli hanno sparato a salve.