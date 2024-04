Milan, il 2024 è sempre più entusiasmante: i TRE fattori che hanno permesso la rinascita rossonera

Milan, il 2024 si sta facendo sempre più entusiasmante: i TRE fattori che hanno permesso la rinascita rossonera

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan, reduce da un’altra convincente vittoria in campionato contro il Lecce per 3-0. Ci sono tre fattori che hanno favorito la rinascita del Diavolo.

Parte tutto dalla testa, certamente ritrovata dopo un periodo negativo. Altro elemento che ha favorito la ripresa dei rossoneri è la condizione fisica e mentale e per ultimo la situazione infortuni, con il Milan che si è lasciato alle spalle l’emergenza degli scorsi mesi.