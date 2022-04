Messias Milan verso l’addio: troppi i 5 milioni per il riscatto dell’attaccante dal Crotone

Junior Messias al Milan è stata una scommessa che non ha pagato fino in fondo e i 5,2 milioni di riscatto dal Crotone appaiono troppi, specie per un profilo over 30.

Ecco perché secondo Tuttosport i rossoneri alla fine potrebbero privarsene.