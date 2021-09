Messias: «Lavorare con Ibra è un piacere. Maldini? Una leggenda»

Junior Messias ha rilasciato qualche dichiarazione su queste prime settimane in rossonero ai microfoni di MilanTV

Junior Messias racconta le sue prime settimane in rossonero ai microfoni di MilanTV nel formato On The Road. Le sue dichiarazioni.

AMBIENTAMENTO – «Mi sto trovando benissimo a Milano. Ora sto cercando casa, vedo dove è più comodo per la mia famiglia. Sono felice che siano qui, sono un grandissimo supporto per me.»

SUI PRIMI GIORNI A MILANELLO – «È stata una bella esperienza. Il Centro Sportivo è importante e attrezzato, lavorare col mister e con Ibra è un piacere. Penso a Dida, penso ai brasiliani che hanno giocato qua rivoluzionando il calcio. Il direttore Maldini è una leggenda. Quando penso al Milan penso alla storia. L’anno scorso ho fatto un’intervista e ho capito di essere diventato un calciatore quando, dovendo studiare gli avversari, ho trovato un video sul Milan.»

SOPRANNOME – «Mi chiamavano Mico, è una scimmietta. I miei fratelli hanno iniziato a prendermi in giro, io mi arrabbiavo ma è rimasto il mio soprannome.»

PRIMI CALCI AL PALLONE – «Sono di Patinga. Ho iniziato a giocare lì come attaccante esterno.»

REAZIONE DELLA FAMIGLIA AL SUO TRASFERIMENTO – «Quando ho firmato con Milan i miei erano molto contenti, era quello che volevano. Mia madre è molto credente e ha pregato tanto.»