Messi via da Barcellona: la spaventosa richiesta per le commissioni

Messi via dal Barcellona: la fine del rapporto ventennale tra la pulce e i blaugrana, riguarda una richiesta di commissioni spropositata

Una notizia che ha scosso l’intero mondo calcistico, in particolare quello blaugrana. Il divorzio tra Lionel Messi, sei volte pallone d’oro e il suo club, il Barcellona, si è consumato nel corso della serata, destando incredulità e stupore.

Come reso noto dal portale online tuttomercatoweb.com, la Liga avrebbe posto il proprio veto sul rinnovo del rapporto a causa delle richieste a dir poco spropositate per le commissioni da elargire ai vari componenti della trattativa, racchiuse in 50 milioni di euro per il padre e 50 milioni di euro per il fratello del campionissimo argentino.