Milan: PSG su Piatek. Se parte Cavani Leonardo pensa al rossonero

Secondo i media francesi, Leonardo avrebbe scelto Piatek come sostituto di Edinson Cavani. L’uruguayano potrebbe lasciare Parigi a gennaio

Manca poco al gong della fine del mercato e il PSG si trova con una situazione in attacco non delle migliori. Edinson Cavani ha deciso di lasciare anzitempo Parigi, destinazione Atletico Madrid. Leonardo sembrerebbe, da quanto dicono i media francesi, aver scelto come sostituto Krzysztof Piątek, in uscita dal Milan.

Il polacco andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Icardi. Contro il Torino, Piatek dovrebbe giocare titolare. Potrebbe essere l’ultima partita in rossonero.