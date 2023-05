Milan Zaniolo: l’arrivo a due condizioni! I dettagli L’ex Roma vuole tornare in Italia e il Milan studia il suo arrivo

Il Milan vuole Zaniolo. L’ex Roma, che ha scelto la Turchia nel mercato di gennaio, vuole tornare in Italia e i rossoneri sarebbero pronto ad accoglierlo. Le condizioni del suo arrivo sono due.

La prima è che Brahim Diaz lasci il Milan e torni a Madrid. La seconda condizione riguarda il contratto. La clausola per arrivare al giocatore italiano è di 30 milioni, ma il Milan potrebbe adottare la formula del prestito per riportarlo in Italia. Lo scrive Tuttosport.