Mercato Milan: continuano a susseguirsi le voci sul futuro di DUsan Vlahovic, che sembra essere sempre più vicino alla Juventus. Le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è sempre più vicina a Dusan Vlahovic, ma ad una condizione: si compra solamente in caso di cessione e anche in caso di investimenti, per questo motivo non sono previste spese ingenti per gennaio da parte del club bianconero.

Sebbene sull’attaccante serbo ci siano dicversi club, tra cui, solo in Italia, anche Milan e Inter, la Juventus starebbe studiando un acquisto con una formula alla Chiesa.