Mercato Milan, via libera per prelevare Antonee Robinson dal Wigan

Rodriguez al Fenerbache, via libera dalla federazione turca. Il Milan può spingere per Antonee Robinson del Wigan

Il Milan può ufficialmente spingere per Antonee Robinson. Oggi è arrivato l’ok dalla federazione turca per il passaggio di Ricardo Rodriguez al Fenerbache. Il passaggio dello svizzero era stato bloccato a causa di un controllo riguardo i paletti del FFP. Lo svizzero si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni, a breve l’annuncio.

il sostituto è stato individuato in Antonee Robinson, statunitense nato in Inghilterra e calciatore del Wigan. Il suo cartellino è valutato tra i 10 e 12 milioni di euro. Il prospetto è in linea con il progetto Elliot e potrebbe crescere insieme a Theo Hernandez.