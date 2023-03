Mercato Milan, Veron su Retegui: «Sta imparando questa lezione». L’ex calciatore ha parlato dell’attaccante preconvocato da Mancini

Alla Gazzetta dello Sport, Juan Sebastian Veron ha parlato di Mateo Retegui, obiettivo di mercato del Milan e convocato dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Ecco le sue parole: «Un classico centravanti che sta imparando ad adattarsi al calcio moderno. Oggi il centravanti non è più il giocatore che sta in mezzo all’area di rigore ad aspettare il pallone. Si deve muovere con tutta la squadra, deve dettare i tempi dei passaggi, deve sapere quando andare incontro al centrocampista e quando, invece, è necessario attaccare la profondità. Ecco Mateo, adesso, sta imparando questa lezione. Non dimentichiamo che finora ha sempre giocato in Argentina, non conosce l’Europa, gli manca un’importante esperienza internazionale»