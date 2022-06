Il Milan starebbe pensando a Veretout come alternativa a Renato Sanches: i dettagli

Come riportato da SportMediaset, il Milan starebbe pensando ad un piano in B nel caso in cui la trattativa con Renato Sanches andasse in fumo: ovvero Veretout.

Il calciatore è in uscita dalla Roma e per prenderlo basterebbero 10 milioni di euro.