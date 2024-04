Mercato Milan, Pioli potrebbe rimanere, ma… Il PIANO della dirigenza rossonera per il futuro del tecnico. I dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa Milan tiene banco il futuro di Stefano Pioli e le valutazioni sul tecnico rossonero sono cambiate dopo le ultime prestazioni.

Infatti, il secondo posto in classifica e il cammino ancora vivo in Europa League hanno cambiato lo scenario ed è probabile che Milan e Pioli onorino anche l’ultimo anno di contratto. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di iniziare la prossima stagione insieme, con la consapevolezza di essere in scadenza di contratto. Però, se il tecnico rossonero dovesse riuscire nell’impresa di vincere l’Europa League a quel punto il club potrebbe anche decidere di proporre un rinnovo di contratto.