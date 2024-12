Mercato Milan, dilemma Tomori! I rossoneri riflettono: con la sua cessione possono arrivare queste pedine

Mercato Milan, i rossoneri riflettono sulla possibile cessione di Tomori a gennaio: con i suoi soldi possono arrivare queste pedine

Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan e il dilemma Tomori: tenerlo o venderlo alla Juve? In questa storia la chiave è la decisione del Milan. Presto o tardi, più presto che tardi, si arriverà a un dentro o fuori: la Juve farà un’ultima offerta e il Milan dovrà decidere se accettarla. Una certezza si può avere: il Milan non cederà Tomori per prendere un altro difensore a cifre simili. Il Milan ha l’occasione di vendere Tomori e reinvestire i milioni della Juve in giocatori più funzionali. Un esterno destro? Un centrocampista centrale, se Bennacer avrà logiche difficoltà da rientro? Un terzino sinistro? Le prime 2 ipotesi sicuramente. La terza chissà».