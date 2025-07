Mercato Milan, telenovela Jashari: è successo nelle ultime ore, Tare in ansia

Mercato Milan, prosegue la telenovela per Ardon Jashari: il tecnico del Brugge lo aspetta lunedì per la ripresa degli allenamenti

La trattativa per Ardon Jashari al calciomercato Milan sta diventando una vera e propria telenovela estiva, tenendo con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. L’ultima puntata di questo lungo braccio di ferro vede il talentuoso centrocampista svizzero escluso dalla convocazione del Club Brugge per la sfida di Supercoppa belga contro l’Union Saint-Gilloise, in programma oggi pomeriggio. Una notizia che ha fatto scalpore e ha alimentato le speranze del Milan, che segue con grande interesse gli sviluppi di questa complessa vicenda di mercato.

Le Dichiarazioni di Nicky Hayen e le Incognite sul Futuro

A pochi minuti dal fischio d’inizio della prima partita ufficiale della stagione 2025/26 del calcio belga, il tecnico del Club Brugge, Nicky Hayen, ha risposto alle inevitabili domande di mercato poste dai colleghi di DAZN. Le sue dichiarazioni non hanno sciolto del tutto i dubbi sul futuro di Jashari: “La situazione è molto chiara. Dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì” ha affermato Hayen, aggiungendo poi: “Ma nel calcio le cose possono essere molto difficili e questa è una situazione davvero complessa. Ma ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. In ogni caso vedremo come andrà a finire“. Parole che lasciano aperte diverse interpretazioni e che sottolineano la delicatezza della situazione. Il Milan, con il nuovo Direttore Sportivo Tare e il nuovo allenatore Allegri, osserva attentamente ogni sviluppo, consapevole che Jashari sarebbe un innesto fondamentale per il centrocampo rossonero.

Uno Stallo Nella Trattativa: Cifre a Confronto

La trattativa tra Milan e Club Brugge si trova in una fase di stallo. Il club belga valuta il cartellino di Jashari 40 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal Milan. L’offerta dei rossoneri si attesta sui 32.5 milioni di euro più 5.5 di bonus, considerata congrua e non ulteriormente rilanciabile dalla dirigenza milanista. In questo scenario di stallo, il protagonista indiscusso è lo stesso giocatore, Ardon Jashari, che sta spingendo con forza per la buona riuscita dell’operazione. Il centrocampista ha già manifestato chiaramente la sua intenzione di trasferirsi solo al Milan, una volontà che potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare la situazione. La sua ferma decisione di vestire la maglia rossonera rappresenta un vantaggio significativo per il club italiano, che punta sulla determinazione del giocatore per superare le resistenze del Club Brugge.

Il Ruolo di Tare e Allegri e le Aspettative dei Tifosi

Per il Milan di Tare e Allegri, l’arrivo di Jashari rappresenterebbe un passo importante nel rafforzamento della rosa. Il nuovo Direttore Sportivo, con la sua esperienza sul mercato, sta lavorando per trovare la chiave di volta di questa trattativa, mentre Allegri vede in Jashari un profilo ideale per il suo nuovo assetto tattico. I tifosi milanisti, da parte loro, continuano a sognare l’approdo del talentuoso centrocampista, che porterebbe qualità, dinamismo e visione di gioco al centrocampo rossonero. La speranza è che questa telenovela di mercato possa avere un lieto fine per il Milan, regalando ad Allegri un rinforzo di peso e ai tifosi un nuovo idolo da acclamare a San Siro. La situazione rimane fluida e in continua evoluzione, ma la determinazione del giocatore e la volontà del Milan fanno ben sperare per una risoluzione positiva. La fonte delle informazioni è DAZN, che ha raccolto le dichiarazioni di Nicky Hayen.