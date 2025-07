Mercato Milan, Tare regala il doppio colpo ad Allegri! Accelerazione improvvisa, possono andare in tournee

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a regalare ad Allegri il doppio colpo Jashari-Estupinian ad Allegri: i due presto in tournee?

Il calciomercato Milan è a un passo dal concludere due importanti trattative di mercato che potrebbero infiammare ulterior’estate rossonera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il centrocampista svizzero Ardon Jashari che il terzino sinistro ecuadoriano Pervis Estupiñán sono sempre più vicini a vestire la maglia del Diavolo. Il club rossonero, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina, sta accelerando le operazioni per far sì che entrambi i giocatori possano raggiungere il gruppo in ritiro a Singapore il prima possibile.

La notizia di un doppio colpo imminente ha generato grande entusiasmo tra i tifosi milanisti, impazienti di vedere nuovi volti unire alla rosa in vista della prossima stagione. L’arrivo di Jashari ed Estupiñán rappresenterebbe un significativo rafforzamento in due ruoli chiave per il sistema di gioco di Allegri.

Ardon Jashari: Il Regista Svizzero Finalmente Rossonero?

Per quanto riguarda Ardon Jashari, le ultime ore hanno visto un’accelerazione decisiva. Dopo la vittoria in Supercoppa belga del Bruges senza lo svizzero, che non è stato nemmeno convocato, sembra che la resistenza del club belga si sia finalmente affievolita. Il pressing costante del Milan ha dato i suoi frutti, nonostante il tecnico Hayen abbia mostrato una certa riluttanza a lasciar partire il suo talento. “Jashari – ha dichiarato Hayen in conferenza stampa – tornerà ad allenarsi lunedì (oggi, ndr). La situazione è chiarissima, il club ha rilasciato una dichiarazione precisa sulla questione. Ho piena fiducia nella società che gestirà la situazione correttamente, qualunque cosa accada”.

Nonostante le parole dell’allenatore, l’impressione generale è che l’affare sia ormai in dirittura d’arrivo. La volontà del giocatore di unirsi al progetto rossonero è stata un fattore determinante. Si prevede che Jashari possa prendere il primo volo disponibile per l’Asia, per aggregarsi ai suoi nuovi compagni impegnati nella tournée di preparazione. La sua capacità di impostare il gioco e la sua visione di campo lo renderebbero un’aggiunta preziosa per il centrocampo del Milan, fornendo a Allegri nuove opzioni tattiche.

Pervis Estupiñán: La Freccia Ecuadoriana Sulla Fascia Sinistra

Un destino simile sembra profilarsi per Pervis Estupiñán. Il Milan ha già ottenuto il sì del giocatore per un quadriennale rossonero, con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 2 milioni e mezzo di euro all’anno. Questo accordo testimonia la volontà di Estupiñán di abbracciare la sfida milanista.

Anche per quanto riguarda il costo del cartellino, un’intesa sembra vicina. Dagli iniziali 23 milioni di euro richiesti dal Brighton, il club inglese sembrerebbe disposto ad accontentarsi di 20 milioni. Nonostante ciò, la seconda offerta del Milan al momento non supera i 15 milioni di euro, esclusi bonus. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta notevolmente, suggerendo che un accordo possa essere trovato a breve. La rapidità, la capacità di spinta e la fase difensiva di Estupiñán lo renderebbero il profilo ideale per la fascia sinistra, portando una ventata di energia e qualità al reparto difensivo e offensivo della squadra di Allegri.

L’accelerazione di queste due trattative dimostra la chiara intenzione del Milan di rinforzare la squadra in maniera mirata, fornendo a Massimiliano Allegri gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli nella prossima stagione. L’arrivo di Jashari ed Estupiñán, se confermato, manderebbe un segnale forte al campionato e alle coppe europee, proiettando il Milan verso un futuro ancora più ambizioso.