Mercato Milan, il piano di Tare per arriva a Goretzka. La situazione.

Il Milan si prepara a una sessione di trasferimenti che si preannuncia caldissima. Le ultime indiscrezioni, lanciate dal noto giornalista Peppe Di Stefano ai microfoni di @SempreMilanCom, delineano una strategia ben precisa per il futuro del club meneghino. Al centro del progetto tecnico ci sono due figure chiave: il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese esperto e carismatico, e Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato tornato sulla panchina del Diavolo per riportare solidità e vittorie.

Obiettivo centrocampo: il sogno Leon Goretzka

Secondo Di Stefano, la priorità assoluta per i rossoneri è il potenziamento della mediana. Il profilo individuato con forza è quello di Leon Goretzka, il centrocampista tedesco del Bayern Monaco noto per la sua impressionante forza fisica e la capacità di inserimento in zona gol. “Il Milan avrebbe bisogno di un centrocampista come Goretzka, giocatore che Allegri voleva”, ha dichiarato il giornalista. L’innesto del teutonico garantirebbe a Massimiliano Allegri quell’equilibrio tra difesa e attacco che è da sempre il marchio di fabbrica del tecnico toscano. Igli Tare sarebbe già al lavoro per sondare la disponibilità del calciatore, cercando di sfruttare il suo peso diplomatico sul mercato internazionale.

Rivoluzione in attacco e il nodo Christian Pulisic

Le notizie più preoccupanti per i tifosi riguardano però il reparto avanzato. Il Milan potrebbe andare incontro a una vera e propria metamorfosi offensiva. Peppe Di Stefano non ha nascosto le sue perplessità: “Una rivoluzione in attacco non mi sorprenderebbe”. Il motivo principale risiede nelle spine contrattuali che il DS rossonero deve gestire.

In particolare, tiene banco la situazione di Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense dotato di grande rapidità e tecnica sopraffina. Le difficoltà nel rinnovo di contratto del “Capitan America” rossonero potrebbero spingere la dirigenza a valutare una cessione dolorosa ma necessaria per finanziare il nuovo corso. Se il prolungamento di Pulisicdovesse sfumare, Igli Tare sarebbe costretto a cercare sul mercato profili altrettanto validi per non indebolire la rosa a disposizione di Allegri.

Un futuro tutto da scrivere per i rossoneri

Il lavoro della coppia Tare-Allegri è appena iniziato, ma i segnali indicano una volontà chiara: costruire un Milan fisico, tatticamente impeccabile e pronto a lottare per lo Scudetto. Resta da capire come verranno gestiti i malumori legati ai rinnovi e se il sogno Goretzka potrà diventare realtà nelle prossime settimane.