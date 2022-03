Mercato Milan, tante big su Parisi: l’Empoli fissa il prezzo

Sul giovane esterno dell’Empoli, Fabiano Parisi, ci sarebbe l’interesse di diversi club, tra cui il Milan: ecco il prezzo del club toscano

Fabiano Parisi è uno dei giocatori più interessanti del campionato di Serie A e la sua ottima stagione sta attirando l’attenzione di diversi club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sull’esterno sinistro classe 2000 c’è anche l’Inter:

«Il classe 2000 è nel mirino di Napoli, Lazio, Inter, Milan e, adesso, anche della Juve. Il ragazzo di Serino potrebbe addirittura prendere il posto del suo idolo Alex Sandro. Difficile trattenerlo e Corsi e Accardi, con l’acquisto di Cacace, primo neozelandese in A, hanno già pensato al dopo Parisi. Terzini mancini come Fabiano, già Under 21, ce ne sono pochi. Quotazione? Non meno di 10 milioni, ma da qui all’estate quella cifra non potrà altro che salire».