Mercato Milan: sfuma un nome in difesa? È vicino al rinnovo con il proprio club, ecco tutti i dettagli sulle trattative

Chris Smalling è ad un passo dal rinnovo con la Roma. Lo ha annunciato lo stesso difensore inglese, nel corso della sua intervista a Sky pre-partita contro il Feyenoord in Europa League.

Smalling era stato accostato al mercato Milan negli ultimi mesi, come potenziale occasione a parametro zero. Sfuma così un nome per i rossoneri.