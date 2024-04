Mercato Milan, definita la strategia per la panchina rossonera: la SITUAZIONE e le ultime sul successore di Stefano Pioli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione della panchina del Milan in vista della prossima stagione sembre delineata con Zlatan Ibrahimovic che darà il verdetto finale.

La volontà di proseguire con Pioli c’era, ma gli ultimi risultati hanno modificato lo scenario. Antonio Conte resta un nome papabile per diventare il successore, ma non l’unico. Infatti, resiste il nome di Thiago Motta e quello di De Zerbi. Al momento, in pole position c’è Julen Lopetegui. Oltre a loro, tenuti in considerazione anche altri profili più giovani.