Mercato Milan, cresce la suggestione Kepa! Prende corpo lo scambio che accontenta tutti

Mercato Milan, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: i rossoneri progettano la scambio col Chelsea Maignan-Kepa. Ultime

Il mercato dei portieri è in fermento e, secondo quanto riportato da autorevoli fonti spagnole tra cui il prestigioso quotidiano sportivo Diario AS, un’operazione clamorosa potrebbe delinearsi sull’asse Londra-Milano. Al centro dell’attenzione c’è Kepa Arrizabalaga, estremo difensore spagnolo di proprietà del Chelsea, che dopo un’esperienza in prestito al Bournemouth potrebbe vedere il suo futuro tingersi di rossonero, approdando a San Siro per difendere la porta del Milan.

L’indiscrezione, che sta prendendo piede con sempre maggiore insistenza, suggerisce un intricato scambio di portieri che coinvolgerebbe anche Mike Maignan, attuale numero uno del Milan e pilastro della formazione di Stefano Pioli. Il portiere francese, reduce da stagioni di altissimo livello con i rossoneri, è da tempo nel mirino di diversi top club europei, e il Chelsea sembra essere tra i più interessati ad assicurarsi le sue prestazioni.

In questo scenario, Kepa Arrizabalaga emergerebbe come la pedina chiave per il Milan. Nonostante sia ancora di proprietà del Chelsea, il portiere spagnolo ha dimostrato le sue qualità in Premier League, anche se la sua ultima esperienza lo ha visto lontano da Stamford Bridge. La sua agilità, i riflessi pronti e la buona predisposizione al gioco con i piedi lo renderebbero un profilo interessante per il sistema di gioco del Milan, che predilige portieri capaci di contribuire attivamente alla costruzione della manovra dal basso.

Diario AS sottolinea come il calciomercato Milan stia monitorando attentamente la situazione, e il nome di Kepa sia salito prepotentemente nelle gerarchie qualora la cessione di Maignan al Chelsea dovesse concretizzarsi. L’idea di uno scambio alla pari o con un conguaglio minimo sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti: il Chelsea si assicurerebbe un portiere di provata esperienza e carisma come Maignan, mentre il Milan troverebbe un sostituto all’altezza in Kepa, con un’età che gli permetterebbe ancora diversi anni ad alti livelli.

Va ricordato che Kepa, nonostante qualche alto e basso nella sua carriera al Chelsea, detiene ancora il record di portiere più costoso della storia, un investimento che dimostra le sue indubbie qualità. La sua stagione al Bournemouth, seppur in un contesto di squadra meno blasonato, gli ha permesso di ritrovare continuità e di mettersi in mostra con interventi di pregevole fattura.

L’operazione, se dovesse andare in porto, sarebbe uno dei colpi di mercato più significativi dell’estate. Il Milan, consapevole della difficile sfida di sostituire un portiere del calibro di Maignan, sta valutando attentamente tutte le opzioni, e il nome di Kepa Arrizabalaga, proveniente dalla Premier League e con un pedigree internazionale, sembra essere in cima alla lista. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa suggestione di mercato, lanciata con forza da Diario AS, diventerà una realtà concreta, con Kepa Arrizabalaga pronto a sbarcare a San Siro.