Mercato Milan, Scamacca: spunta una nuova clamorosa ipotesi! L’attaccante potrebbero lasciare il West Ham in estate

La Juventus valuta il mercato estivo e ragione su più reparti. Per quanto riguarda l’attacco, uno dei nomi in lista per rimpiazzare Vlahovic e Milik è quello di Gianluca Scamacca.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del Milan potrebbe arrivare in Italia dal West Ham anche in prestito.