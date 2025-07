Mercato Milan, Adli in uscita: la rivelazione sul francese indirizza il futuro del centrocampista

Mercato Milan, il Sassuolo è in trattativa con il club rossonero per Yacine Adli: la conferma di Giovanni Carnevali

A margine del Gala Dinner Benefico “United”, un evento di spicco che ha riunito importanti figure del calcio italiano, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fornito un quadro dettagliato delle strategie di mercato dei neroverdi. Le sue dichiarazioni, che si sono concentrate in particolar modo sulle trattative in entrata, hanno acceso i riflettori su un obiettivo concreto: Yacine Adli, talentuoso centrocampista del Milan.

Carnevali non ha usato mezzi termini nel confermare il forte interesse del Sassuolo per il giovane francese. “È un giocatore che ci interessa,” ha dichiarato l’AD, fugando ogni dubbio sulle intenzioni del club emiliano. Questa affermazione posiziona il Sassuolo come uno dei principali pretendenti per Adli, un profilo che si sposerebbe perfettamente con la filosofia di gioco del club, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani talenti.

Tuttavia, le parole di Carnevali non si sono limitate a una semplice conferma di interesse. L’AD ha colto l’occasione per esprimere una critica velata alle dinamiche attuali del calciomercato estivo, che spesso si protrae eccessivamente, penalizzando la programmazione delle squadre. “Tutti stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Questo fa anche male: tutti i club sono in ritiro e stanno programmando la stagione, ma non si può fare una certa preparazione senza la squadra al completo,” ha sottolineato Carnevali, evidenziando una problematica condivisa da molte società.

La lunghezza del calciomercato Milan, che si estende fino agli ultimi giorni di agosto, costringe i club a condurre trattative in un clima di incertezza, ritardando l’assemblaggio definitivo delle rose. Questo non solo complica il lavoro degli allenatori nella preparazione tattica e fisica, ma può anche influire negativamente sull’amalgama e la coesione del gruppo. La visione di Carnevali è chiara: un mercato più rapido e conciso permetterebbe una migliore pianificazione e un avvio di stagione più sereno.

Nonostante le difficoltà intrinseche del mercato, il Sassuolo sembra determinato a perseguire i propri obiettivi con concretezza. L’interesse per Adli dimostra la volontà del club di rafforzare il proprio centrocampo con un giocatore dalle grandi potenzialità, capace di offrire sia qualità che dinamismo. Le trattative si preannunciano intense, come è tipico di questo periodo dell’anno, ma il Sassuolo è pronto a giocare le proprie carte.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’esito della trattativa per Adli e per delineare la fisionomia definitiva del Sassuolo per la prossima stagione. I tifosi neroverdi possono attendersi un mercato attivo e mirato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. L’attenzione resta alta, in attesa di ulteriori sviluppi su questa e altre potenziali operazioni in entrata.