Mercato Milan, intrigo Devis Vasquez: l’Empoli riflette, questo aspetto può favorire il riscatto

Mercato Milan, ancora da definire il futuro di Devis Vasquez: il portiere ha perso il posto ad Empoli ma un aspetto favorisce il riscatto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan in estate dovrà risolvere anche il tema relativo al futuro di Devis Vasquez.

Capitolo Devis Vasquez: ha perso il posto da titolare e con l’Empoli in pericolo di retrocessione il suo riscatto non è più così sicuro come pareva qualche mese fa. La cifra in ballo (circa un milione) rende però l’affare molto conveniente per i toscani.