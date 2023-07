Maignan Milan: primi passi verso il rinnovo, la mossa di Furlani La società vuole blindare il numero uno rossonero

Non è solo mercato in entrata e mercato in uscita. Il Milan studia anche i rinnovi e dà priorità al rinnovo di Mike Maignan, portiere della squadra rossonera. Da mesi si indicava luglio come mese per iniziare a parlarne e così sarà.

👉 Rinnovo Maignan: tra 10/15 giorni previsto contatto tra gli agenti e Furlani per programmare incontro e iniziare la trattativa — Daniele Longo (@86_longo) July 12, 2023

