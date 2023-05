Mercato Milan, rinnovo Leao: tutti i protagonisti della trattativa! Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ad Furlani si è mosso in prima persona

Il rinnovo di Leao è stata una lunga trattativa per il Milan: un anno prima che si arrivasse all’accordo, che prevede 7 milioni di ingaggio e una clausola di 170 milioni. I personaggi in ballo per questo accorso sono stati tanti: l’avvocato Ted Dimvula, l’agente Jorge Mendes e il papà di Rafa.

In chiave rossonera, invece, è stato decisivo l’apporto dell’ad Furlani: secondo La Gazzetta dello Sport, è stato lui a trattare in prima persona con Sporting e Lilla e ha mosso i passi decisivi.