Milan, tutto sul possibile rinnovo di Leao: cifre e non solo. Le ultime. Il giocatore potrebbe firmare con i rossoneri dopo la svolta

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan sembra sempre più vicino. Il giocatore ha accettato l’accordo che la società rossonera ha proposto: 7 milioni netti all’anno più 3 milioni di bonus. Il costo dell’operazione, dunque, si aggirerà intorno ai 10,5 milioni annui. Il problema, però, era la multa che il portoghese doveva pagare allo Sporting Lisbona, per la sua partenza in direzione Lille. Sembra che anche questo ostacolo si possa superare.

Come riportato da calciomercato.com, in accordo con la dirigenza rossonera, la multa verrà pagata dal Lille, la società che ha accolto Leao: 22 milioni che il club francese dovrà versare nelle casse della squadra portoghese. Ergo, non verranno coinvolti né il Milan né Leao, che potrebbe dunque firmare l’agognato rinnovo.