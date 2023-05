Mercato Milan, Retegui: sorpasso Lazio? Ecco la situazione! Il club biancoceleste non demorde, ma l’arrivo dipende da un fattore

L’Italia vuole Mateo Retegui e i principali club d’Italia sono pronti a darsi battaglia. Sull’obiettivo del Milan, sembra che in pole ci siano Inter e Lazio.

Come riporta Il Messaggero, Lotito vuole spingere per avere il centroavanti italo-argentino. Per pianificare l’affondo però serve l’inevitabile ok di Maurizio Sarri: il tecnico non pare troppo convinto.