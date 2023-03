Mercato Milan, si apre l’asta per Retegui: ecco tutti i club interessati. Non solo Milan e non solo derby, spuntano anche le squadre estere

È l’attaccante che tutta la Serie A vuole: si parla di Mateo Retegui, il giocatore che dall’Argentina ha convinto Mancini per la convocazione in Nazionale, dove nelle prime due partite è andato a segno due volte.

Per il Milan, Retegui è il profilo perfetto ed è seguito da tempo dalla società rossonera. Il problema per i rossoneri è lo stesso che riguarda l’Inter, ovvero che non è disposta ad un’asta per il suo cartellino, ma sembra questo il destino di quest’estate.

Non solo derby: altre squadre sono interessate a Retegui. Dalla Lazio per il vice Immobile alle straniere. Nel discorso, infatti, ci sono anche Atletico Madrid e West Ham su tutte, ma anche l’Eintraicht ha puntato l’argentino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.