Mercato Milan, rebus Liberali: trequartista in tournee con Allegri ma il futuro... Ultimissime

Mercato Milan, da risolvere in casa rossonera c’è ancora da risolvere il rebus legato al futuro di Mattia Liberali. Due le opzioni

Il futuro di Mattia Liberali, talentuoso trequartista del Milan, si fa sempre più incerto. Nonostante la sua presenza nella tournée estiva sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e, al momento, l’accordo per il rinnovo sembra lontano. Questa situazione ha acceso l’interesse di numerosi club, con il Parma in prima fila tra le pretendenti più agguerrite. La questione è stata evidenziata anche da Pasotto su Gazzetta.it, sottolineando la delicatezza del momento per il giovane calciatore e per la dirigenza rossonera.

La posizione del Milan è chiara: non possono permettersi di perdere un potenziale asset a parametro zero. Il neo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, si trova di fronte a un bivio cruciale per la gestione di Liberali. Le opzioni, come riportato, sono essenzialmente due, entrambe con implicazioni significative per il futuro del giocatore e per le strategie del club.

La prima strada percorribile è la cessione a titolo definitivo. Se il calciomercato Milan e l’entourage di Mattia Liberali non dovessero trovare un punto d’incontro per il rinnovo contrattuale, vendere il giocatore in questa sessione di mercato estiva rappresenterebbe l’unica via per monetizzare il suo valore ed evitare di perderlo gratuitamente l’anno prossimo. Club come il Parma hanno già manifestato un forte interesse, e una trattativa per il suo acquisto potrebbe concretizzarsi rapidamente, offrendo a Liberali l’opportunità di trovare maggiore spazio e continuità altrove. Il Milan, in questo scenario, otterrebbe un guadagno economico da reinvestire.

La seconda opzione, invece, prevede il rinnovo del contratto del giovane trequartista e la sua successiva cessione in prestito. Questa soluzione permetterebbe al Milan di blindare il talento di Liberali a lungo termine, garantendosi la possibilità di riaverlo a disposizione in futuro, magari dopo un periodo di maturazione in un altro club. Un prestito offrirebbe a Liberali l’opportunità di giocare con regolarità, acquisire esperienza preziosa e affinare le sue abilità, per poi rientrare a Milanello come un giocatore più completo e pronto per la prima squadra. Questa strategia è spesso adottata per giovani promesse che necessitano di minuti in campo per esprimere appieno il loro potenziale. Il nuovo allenatore Allegri potrebbe valutare questa opzione come un modo per monitorare la crescita del giocatore senza sovraccaricarlo di pressioni immediate al Milan.

La situazione è complessa e richiede una decisione rapida da parte della dirigenza, in particolare da parte del DS Tare, che dovrà ponderare attentamente le implicazioni finanziarie e tecniche di entrambe le scelte. La presenza di Liberali in tournée con Allegri suggerisce che il Mister ne apprezzi le qualità, ma la mancanza di un accordo sul contratto resta l’ostacolo principale. Sarà interessante vedere come si evolverà questa vicenda nelle prossime settimane e quale sarà la sorte di Mattia Liberali, conteso tra la permanenza al Milan e la tentazione di nuove avventure calcistiche.