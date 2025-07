Mercato Milan, Tare prepara un tris di colpi! Arriveranno loro nei prossimi giorni, l’aggiornamento caso per caso

Mercato Milan, Igli Tare in questa settimana si prepara a chiudere tre importanti colpi: Estupinian, Pubill e Jashari. Ultime

Il calciomercato in entrata del Milan sembrava essersi arenato dopo gli acquisti di Luka Modric e Samuele Ricci, lasciando i tifosi rossoneri con il fiato sospeso. Tuttavia, la Gazzetta dello Sport di questa mattina titola “Un tris per il Milan”, annunciando un’imminente svolta che potrebbe sbloccare la situazione e portare ben tre rinforzi fondamentali per la rosa di Max Allegri, il nuovo allenatore rossonero, e per il DS Igli Tare. La stagione è alle porte e la necessità di completare l’organico si fa sempre più pressante.

Pervis Estupiñan: Il Sostituto di Theo Hernandez

Il primo nome sulla lista del Milan per sbloccare il mercato è quello di Pervis Estupiñan, talentuoso esterno classe 1998 del Brighton. Con l’addio di Theo Hernandez che sembra sempre più probabile, la dirigenza rossonera ha individuato nel difensore ecuadoriano il profilo ideale per dare corsa, spinta e qualità sulla fascia sinistra.

Dopo un’iniziale offerta di 12 milioni di euro più bonus rifiutata dai Seagulls, il Milan ha rilanciato con una proposta di 15 milioni di euro, bonus esclusi. L’intenzione è quella di non superare la soglia dei 20 milioni, cifra che, secondo le indiscrezioni de “La Gazzetta dello Sport”, potrebbe essere sufficiente a convincere il Brighton a cedere il giocatore. Per quanto riguarda l’accordo con il calciatore, Estupiñan avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il Milan per un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno, a 2,5 milioni di euro a stagione. L’arrivo di Estupiñan rappresenterebbe un colpo significativo per la difesa rossonera, garantendo solidità e proiezione offensiva.

Ardon Jashari: La Fine di una Trattativa Estenuante

La trattativa per Ardon Jashari ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi milanisti per settimane, ma sembra finalmente giunta a una conclusione positiva. Tre indizi, riportati dalla Gazzetta dello Sport, fanno una prova:

Il tecnico del Club Bruges non ha convocato Ardon Jashari per la Supercoppa del Belgio, un segnale chiaro di un imminente trasferimento. Mentre Nicky Hayen stilava la lista dei convocati, gli intermediari dell’operazione erano presenti a Casa Milan per discutere con il DS Igli Tare, artefice di questa operazione. Dalla sede rossonera, infine, comincia a filtrare fiducia, a conferma del fatto che la luce in fondo al tunnel di questa estenuante trattativa si starebbe finalmente intravedendo.

L’arrivo di Jashari rinforzerebbe ulteriormente il centrocampo di Max Allegri, offrendo nuove soluzioni tattiche e un’importante iniezione di energia e dinamismo.

Marc Pubill: Nuova Spinta Sulla Fascia Destra

Oltre a Pervis Estupiñan sulla sinistra, il Milan è intenzionato ad aggiungere corsa e spinta anche sulla fascia destra. Il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Marc Pubill, esterno dell’Almeria. Dopo una serie di test preliminari che hanno dato risultati più che positivi, la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, ha ottenuto il via libera per avviare una trattativa ufficiale con il club spagnolo.

L’Almeria chiede almeno 15 milioni di euro per il cartellino di Pubill, una cifra considerata congrua dal Milan per un giocatore giovane e di prospettiva. L’acquisto di Marc Pubill andrebbe a completare il reparto esterni del Milan, fornendo ad Allegri due opzioni di altissimo livello su entrambe le fasce e garantendo una maggiore profondità alla rosa in vista degli impegni della prossima stagione.

Il Milan è dunque pronto a sbloccare il suo mercato con un tris di colpi che potrebbero ridare slancio ed entusiasmo all’ambiente rossonero. La dirigenza, con il prezioso lavoro di Igli Tare, sembra aver individuato i profili giusti per rinforzare la squadra e mettere a disposizione di Max Allegri tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio la prossima stagione. I tifosi attendono con impazienza l’ufficialità di questi importanti arrivi.