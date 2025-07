Jashari Milan, esclusione clamorosa: lo svizzero non è stato convocato per la supercoppa… Chiusura vicina? Le ultimissime notizie

Il mercato del Milan potrebbe aver ricevuto un indizio significativo in merito a un potenziale rinforzo a centrocampo. Ardon Jashari, talentuoso mediano svizzero attualmente in forza al Club Brugge, è stato escluso dalla lista dei convocati per la cruciale sfida di Supercoppa belga contro il Saint-Gilloise, in programma domani. L’assenza, tutt’altro che casuale, alimenta le speculazioni su un suo imminente trasferimento e, in particolare, sull’interesse del club rossonero.

L’allenatore del Bruges, Nicky Hayen, non ha fornito motivazioni ufficiali per la decisione, ma l’esclusione di un giocatore del calibro di Jashari, considerato uno dei punti fermi della squadra, è un segnale inequivocabile. In genere, quando un calciatore è in procinto di cambiare maglia, viene messo fuori rosa per evitare infortuni o semplicemente per non distrarre la squadra con le dinamiche di mercato.

Il Milan, da tempo alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa agire sia come playmaker che come mezzala, ha individuato in Jashari un profilo ideale. Il giovane svizzero, classe 2002, ha dimostrato ottime doti di regia, visione di gioco e una notevole intelligenza tattica, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per il progetto tecnico di Allegri.

L’assenza di Jashari in Supercoppa rafforza l’idea che la trattativa tra Milan e Bruges stia procedendo spedita, forse verso una fase decisiva. I tifosi rossoneri possono quindi iniziare a sognare un nuovo volto per il centrocampo, con il nome di Ardon Jashari che si fa sempre più concreto.