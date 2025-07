Mercato Milan, il Brighton fissa il prezzo per Estupinan! Tare al lavoro, c'è fiducia perchè... Ultimissime

Mercato Milan, il Brighton fissa il costo del cartellino di Estupinian a 23 milioni di euro bonus inclusi. Tare al lavoro con fiducia

La finestra di mercato estiva si sta infiammando e il calciomercato Milan si trova coinvolto in una affascinante trattativa con il Brighton & Hove Albion per i servizi del terzino sinistro Pervis Estupiñán. Secondo un report di Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo del Milan, Igno Tare, e il neo-nominato allenatore, Massimiliano Allegri, hanno individuato il nazionale ecuadoriano come un obiettivo chiave per rafforzare la propria rosa. Tuttavia, il percorso per assicurarsi la firma di Estupiñán si sta rivelando tutt’altro che semplice, con una significativa discrepanza nella valutazione tra i due club.

Il Brighton starebbe chiedendo €23 milioni per il talentuoso terzino, una cifra che il Milan è attualmente riluttante a soddisfare. Il divario tra domanda e offerta rimane sostanziale, creando una situazione di stallo nelle negoziazioni. Questa situazione è ulteriormente complicata dalla recente acquisizione da parte del Brighton di Maxim De Cuyper per una cifra di €18 milioni più bonus. De Cuyper, un giovane talento promettente, dovrebbe servire come riserva di Estupiñán, e il fatto che sia tre anni più giovane dell’ecuadoriano è un punto cruciale di contesa.

Bianchin sottolinea un argomento chiave dal punto di vista del Milan: se il Brighton ha appena investito €18 milioni in un giocatore che inizialmente sarà una riserva di Estupiñán, è logico pensare che Estupiñán, che è più anziano e ora ha un concorrente diretto, dovrebbe essere valutato a un prezzo inferiore. Questa valutazione logica sottolinea il gioco tattico che si sta svolgendo tra i due club. La strategia del Milan sembra essere paziente, puntando a ridurre il prezzo richiesto per Estupiñán, specialmente considerando le recenti spese del Brighton e la concorrenza interna per il posto di terzino sinistro.

