Mercato Milan, ipotesi a sorpresa per Bennacer: il Marsiglia orientato a fare questa proposta a Tare

Mercato Milan, clamorosa ipotesi a sorpresa per il futuro di Bennacer: il Marsiglia è orientato a chiedere il rinnovo del prestito

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il futuro di Ismael Bennacer è un tema importante per il calciomercato Milan in estate. L’algerino è attualmente in prestito al Marsiglia, ma non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva sul suo futuro. Il Marsiglia considera Bennacer una delle opzioni per il centrocampo, ma non l’unica, e mantiene aperte tutte le possibilità, compreso un eventuale nuovo prestito.

La situazione di Bennacer rimane quindi incerta e il Milan dovrà valutare le opzioni disponibili per decidere il suo futuro. Il club rossonero potrebbe decidere di riprenderlo o di trovare un’altra soluzione per il centrocampo.