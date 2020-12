Mercato Milan, per lo scudetto servono tre colpi a gennaio

Mercato Milan, servono due o tre acquisti a gennaio. Solo così lo scudetto sarà un sogno realizzabile in questa stagione

Il sogno scudetto non è impossibile per il Milan. Tuttavia, bisogna essere anche realisti e comprendere i limiti della rosa rossonera. Per cercare l’impresa servono due o tre acquisti nel mercato invernale di gennaio. Sicuramente un difensore centrale per evitare spiacevoli sorprese nel corso della stagione in caso di assenza prolungata di Kjaer e Romagnoli.

Ma anche in attacco Pioli necessita di un centravanti che faccia rifiatare Ibrahimovic in Europa League e Coppa Italia. Gli esperimenti Rebic e Colombo non garantiscono gol con continuità. Poi c’è l’ipotesi Szoboszlai che potrebbe iniziare ad ambientarsi in rossonero, in attesa che le situazioni di Calhanoglu e Brahim Diaz trovino una soluzione definitiva.