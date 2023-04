Mercato Milan, Accardi (ds Empoli): «Prezzo Parisi? Ecco la verità». Le parole del direttore sportivo sull’obiettivo rossonero

Al Gran Galà del Calcio ADICOSP, Pietro Accardi ha parlato di un obiettivo di mercato del Milan, ossia Fabiano Parisi.

Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Empoli riprese da Calciomercato.it: «È cresciuto tanto e vuole continuare a farlo per guadagnarsi spazio in Nazionale. Se costa 20 milioni? Il prezzo non lo facciamo ancora».