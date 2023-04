Mercato Milan, Origi: le ultime sul suo futuro. Il belga ha deluso le aspettative e i rossoneri attendono il prossimo mercato

Come De Ketelaere, anche Origi non sembra al centro della squadra rossonera: poco utilizzato da Pioli in questa stagione e deludente quando è entrato in campo.

Se però il belga sa di restare in rossonero, lo stesso discorso non vale per Origi: le sirene della Premier suonano e il Milan potrebbe ascoltarle. Lo riporta calciomercato.com.