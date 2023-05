Mercato, Origi: le intenzioni del Milan sono chiare! La situazione. La cessione sembra inevitabile, ma il club vuole guadagnarci

Divock Origi sembra destinato a lasciare il Milan. Due gol solo e prestazioni al di sotto delle aspettative sono i due motivi che spingono il club rossonero a metterlo sul mercato. Le squadre interessate a lui ci sono, come riportato da Tuttosport.

Dalla Premier League, sirene di Aston Villa e West Ham. Non mancano anche i club turchi su di lui. L’intenzione del Milan, però, è quella di guadagnarci dalla sua cessione e non venderlo a zero.